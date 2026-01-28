Schokkende vondst: dode havik vastgebonden aan boom in Wijchen

Aan de Balgoijseweg in het Gelderse Wijchen is vorige week een dode havik gevonden. Dat meldt Dierenambulance Maasland op Facebook dinsdag. De vogel was vastgebonden aan een boom. De dierenambulance is een onderzoek gestart.

"Het gebeurt wel vaker dat dode dieren worden aangetroffen, maar hierbij gaat om een opmerkelijke en zorgwekkende vondst", schrijft de dierenambulance bij een foto van het pootje. "De vogel hing met zijn poot vastgebonden aan een boom."

Een collega van Dierenambulance Hokazo had de vogel gevonden en heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie kan niet bevestigen aan Hart van Nederland dat er inderdaad aangifte is gedaan.

De dierenambulance vraagt mensen die wat gezien hebben of meer weten contact op te nemen met de politie Wijchen of meldpunt 114. "Samen met de politie willen wij graag achterhalen wat de reden en het nut hiervan is."

Beeld: Dierenambulance Maasland