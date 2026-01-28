Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Schokkende vondst: dode havik vastgebonden aan boom in Wijchen

Schokkende vondst: dode havik vastgebonden aan boom in Wijchen

Dierenmishandeling

Vandaag, 09:46 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Aan de Balgoijseweg in het Gelderse Wijchen is vorige week een dode havik gevonden. Dat meldt Dierenambulance Maasland op Facebook dinsdag. De vogel was vastgebonden aan een boom. De dierenambulance is een onderzoek gestart.

"Het gebeurt wel vaker dat dode dieren worden aangetroffen, maar hierbij gaat om een opmerkelijke en zorgwekkende vondst", schrijft de dierenambulance bij een foto van het pootje. "De vogel hing met zijn poot vastgebonden aan een boom."

Een collega van Dierenambulance Hokazo had de vogel gevonden en heeft aangifte gedaan bij de politie. De politie kan niet bevestigen aan Hart van Nederland dat er inderdaad aangifte is gedaan.

De dierenambulance vraagt mensen die wat gezien hebben of meer weten contact op te nemen met de politie Wijchen of meldpunt 114. "Samen met de politie willen wij graag achterhalen wat de reden en het nut hiervan is."

Beeld: Dierenambulance Maasland

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Puppy zit urenlang blaffend en piepend op koud balkon, politie grijpt in
Puppy zit urenlang blaffend en piepend op koud balkon, politie grijpt in
Dierenleed in Zeeuwse woning: Flappus vangt 90 verwaarloosde dieren op
Dierenleed in Zeeuwse woning: Flappus vangt 90 verwaarloosde dieren op

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.