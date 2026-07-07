Ramon redt hond uit snikhete auto bij pretpark: 'Had het bijna niet overleefd'

Een dagje naar het Duitse pretpark Movie Park Germany kreeg zondag voor de Rotterdamse Ramon (31) ineens een hele andere wending. Toen hij weer terug naar huis wilde rijden, zag hij op de parkeerplaats een hond in een bloedhete auto zitten. Ramon besluit samen met een stel Duitsers direct actie te ondernemen.

Toen Ramon zondag rond 17.30 uur terugliep naar de parkeerplaats van het park, zag hij de twee Duitsers bij de desbetreffende auto staan. "Ze vonden het vreemd dat alle ramen beslagen waren. Toen kwamen we erachter dat er een hond in de kofferbak zat", vertelt hij aan Hart van Nederland.

In deze temperaturen wordt een auto snikheet. Hoe zit dat en hoe warm wordt een auto eigenlijk? Je ziet het in onderstaande uitlegvideo.

1:07 Hart van Nederland legt uit: hoe warm wordt je auto?

Ze besloten de politie te bellen en te vragen of ze de autoruiten mochten inslaan. "Na een paar pogingen lukte het om de ramen in te slaan en konden we het dier eindelijk uit de auto halen."

'Bijna niet overleefd'

Volgens Ramon was de oververhitte hond helemaal van slag. "Hij moest de auto uitgetild worden en kon niet meer op zijn eigen poten staan. De hond heeft heel lang moeten bijkomen en bleef maar hijgen. Ondertussen hebben wij hem getroost en geaaid. Als we iets later waren geweest, had de hond het niet overleefd."

De dierenambulance van het Duitse Essen meldt op Facebook dat de hond nauwelijks reageerde en volledig uitgedroogd was. De lichaamstemperatuur van het dier was gestegen naar bijna 39 graden.

Na ongeveer een half uur arriveerde de politie en 10 minuten later keerde ook de eigenaren van de hond terug naar de auto. "De baasjes reageerden emotieloos en gevoelloos. Geen knuffel of kroel. Ze keken niet eens om naar de hond. Dat maakt mij echt boos", zegt Ramon.

Herstel

Uiteindelijk zijn Ramon en de andere redders weggestuurd door de politie. Maar hij kan de hond nog niet loslaten. "Ik heb contact met de dierenkliniek, en de hond moet daar twee dagen herstellen. De kliniek heeft mij laten weten dat hij waarschijnlijk wel teruggaat naar zijn eigenaren. Als het nodig is, wil ik de hond adopteren."

Ramon maakt een video van deze bizarre ervaring, die inmiddels al miljoenen keren bekeken is. "Ik krijg echt mega veel reacties. Maar ik wil vooral mensen waarschuwen hoe gevaarlijk dit kan zijn."

Onderzoek

Volgens de dierenambulance van Essen heeft de hond mogelijk van 11.00 uur tot 19.00 uur in de auto vastgezeten. De Duitse autoriteiten onderzoeken de hondeneigenaren op een mogelijke overtreding van de dierenwelzijnswet.

Beeld: Dierenambulance Essen