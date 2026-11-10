Na geweld tegen varkens: Dierenbescherming gaat criteria Beter Leven keurmerk aanpassen

De Dierenbescherming gaat de criteria rond het Beter Leven keurmerk aanpassen, nadat is gebleken dat varkenshouders met het keurmerk geweld gebruiken tegen varkens en biggetjes. Het BNNVARA-programma BOOS laat in de uitzending van dinsdag beelden zien die onderzoeksgroep Ongehoord maakte bij vier veehouders die varkensvlees verkopen met het Beter Leven-keurmerk. Daarop is te zien hoe de dieren ernstig mishandeld worden.

Bijna twintig jaar geleden lanceerde de Dierenbescherming het keurmerk Beter Leven. Het sterrensysteem op vleesverpakkingen zou "garanderen dat dieren onder betere leefomstandigheden opgroeien". Om in aanmerking te komen voor het keurmerk moeten veehouders aan strengere eisen voldoen dan in de wet is vastgelegd. Het vlees is dan ook duurder.

Euthanasie van dieren onzorgvuldig uitgevoerd

De stichting Beter Leven keurmerk, die onderdeel is van de Dierenbescherming, heeft tweehonderd criteria waaraan veebedrijven moeten voldoen en schakelt jaarlijks onafhankelijke controleurs in. Op beelden die de onderzoeksgroep Ongehoord aanleverde, is onder meer te zien dat veehouders de varkens schoppen, slaan en een verboden stroomstootwapen gebruiken. Ook is te zien hoe de euthanasie van dieren, wat alleen in uitzonderlijke gevallen mag, onzorgvuldig wordt uitgevoerd. De onderzoeksgroep filmde bij ieder bedrijf tussen de drie dagen en drie weken.

Volgens Ongehoord en BOOS is het keurmerk dus helemaal geen garantie voor een beter leven. Op de website van de Dierenbescherming staat nu dat het keurmerk ervoor zorgt dat dierenwelzijn wordt gecontroleerd in plaats van gegarandeerd. Ook zijn er "extra controles" ingesteld bij de bedrijven op de beelden. Susanne Maassen, directeur Beter Leven Keurmerk, zegt in de BOOS-aflevering dat de beelden niet genoeg zijn om de keurmerksterren per direct van de betrokken boeren af te nemen.

Verbod op het slaan en schoppen

De organisatie meldt dat het verbod op het slaan en schoppen van de dieren wordt opgenomen in de criteria, en dat er extra eisen worden gesteld aan euthanasie. Dit is al opgenomen in de wet rond dierenwelzijn en wordt gecontroleerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Ellen Bien, bestuurder van de Dierenbescherming, zegt in de aflevering dat het nodig is dit vast te leggen in de criteria, om te zorgen dat controleurs daar expliciet op gaan letten.

In de aflevering vraagt journalist Tim Hofman of het keurmerk nu ook een "andere intrinsieke waarde" heeft. Volgens Bien is dat niet zo. De Dierenbescherming verwacht dat de aanpassingen in mei gaan gelden.