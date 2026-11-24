Een zwaar verwaarloosd hondje is zondag aangetroffen aan de Brouwersgracht in Den Haag. Het dier was er zo slecht aan toe dat het direct moest worden ingeslapen. De dierenpolitie is nu dringend op zoek naar mensen die meer weten over het hondje.

Het gaat om een pomeriaan, een kleine hondensoort met een lange, pluizige vacht. De politie deelt op Instagram een foto waarop te zien is hoe het hondje erbij lag. Het dier had geen geregistreerde chipgegevens, waardoor niet duidelijk is van wie het was.

Beeld: Dierenpolitie Den Haag

Getuigen gezocht

De dierenpolitie hoopt dat iemand het hondje herkent of weet waar het vandaan komt. Mensen die informatie hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of het meldnummer voor dierenleed 144.