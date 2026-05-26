Zwollenaar opgepakt om liquidatie op stadgenoot

Crime

Vandaag, 21:12

Een 51-jarige man uit Zwolle is dinsdag opgepakt voor een liquidatie in februari. Volgens de politie was hij mogelijk betrokken bij de gewelddadige dood van een stadgenoot van 34. Het slachtoffer werd doodgeschoten op de Vondelkade in de wijk Wipstrik.

De verdachte mag voorlopig alleen contact hebben met zijn advocaat, niet met anderen. Omdat hij in beperkingen zit, geeft de politie ook niet veel meer informatie. Daarom is ook nog niet bekend wat het motief achter de dodelijke schietpartij kan zijn.

Het vermoedelijke moordwapen is een dag na de moord teruggevonden in een sloot bij het Steenweteringpad in Zwolle-Zuid, maakte de politie vorige week bekend.

Door ANP

