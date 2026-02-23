Slachtoffer dodelijk schietincident is 34-jarige man uit Zwolle

De persoon die zondag werd doodgeschoten in Zwolle is een 34-jarige man uit de Overijsselse plaats. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, meldt de politie.

Het schietincident gebeurde aan de Vondelkade in de wijk Wipstrik.

De Zwolse burgemeester Peter Snijders heeft met afschuw gereageerd. De burgemeester laat weten dat zijn medeleven uitgaat naar nabestaanden van het slachtoffer en buurtbewoners die het geweld van dichtbij meemaakten.