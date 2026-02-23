Slachtoffer dodelijk schietincident is 34-jarige man uit Zwolle

Crime
Vandaag, 11:44 - Update: 1 uur geleden
De persoon die zondag werd doodgeschoten in Zwolle is een 34-jarige man uit de Overijsselse plaats. Het onderzoek naar de toedracht loopt nog, meldt de politie.
Het schietincident gebeurde aan de Vondelkade in de wijk Wipstrik.
De Zwolse burgemeester Peter Snijders heeft met afschuw gereageerd. De burgemeester laat weten dat zijn medeleven uitgaat naar nabestaanden van het slachtoffer en buurtbewoners die het geweld van dichtbij meemaakten.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.