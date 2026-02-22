Dode bij schietpartij op straat in Zwolle

Crime
Vandaag, 21:38 - Update: 11 minuten geleden
Een persoon is zondag doodgeschoten in Zwolle, meldt de politie. Het schietincident gebeurde op de Vondelkade.
Een woordvoerder van de politie kan nog geen verdere informatie geven over de toedracht of over de identiteit van het slachtoffer.
