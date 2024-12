Zwollenaar (25) doodgeschoten in Spanje, familie vermoedt vergismoord

In de buurt van de Spaanse stad Málaga is een 25-jarige man uit Zwolle doodgeschoten. Nabestaanden zouden denken aan een vergissingsmoord. Dat schrijft De Stentor.

Benieuwd hoe je Hart van Nederland op je startscherm zet? In de video hierboven leggen we het uit!

Volgens de krant werden hulpdiensten in Andalusië vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag rond twee uur gebeld omdat mensen meerdere knallen hoorden in Fuengirola. Die kustplaats ligt tussen Málaga en Marbella en heeft een grote Nederlandse gemeenschap. De brute moord deed veel stof opwaaien aan de Costa del Sol.

Volgens de Nationale Politie in Spanje werd de 25-jarige man uit Zwolle meerdere keer geraakt, waaronder zeker één keer in zijn hoofd. De slachtoffer overleed ter plekke. De identiteit van de Zwollenaar was niet meteen duidelijk. Na vragen van De Stentor bevestigde de Spaanse politie dat het om de Nederlandse man gaat.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Vergissing

De twintiger met roots in Dalfsen zou bezig zijn met een tussenjaar in Spanje. Familieleden zijn naar Spanje gereisd om de man te identificeren. De nabestaanden kunnen zich niet voorstellen dat het om een gericht schietincident gaat en zijn overtuigd dat er sprake is van een vergismoord.

Op de plek van de moord heeft de politie het vermoedelijke moordwapen gevonden. Het zou volgens de politie gaan om een 'lang vuurwapen'. Verschillende Spaanse media schrijven dat het een automatisch machinepistool zou zijn. Er zijn nog geen arrestaties verricht. Een kapperszaak en bijbehorende shishalounge zouden mogelijk een rol spelen, want het pand is kort na het schietincident verzegeld door de politie.

De familie van het slachtoffer is een inzamelingsactie gestart om zijn lichaam naar Nederland te krijgen en een uitvaart te bekostigen.