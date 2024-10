Politie: moord met Nederlandse dader in Granada opgehelderd, twee verdachten nog gezocht

De Spaanse politie heeft naar eigen zeggen een moord in september 2023 in Granada opgehelderd. Er was al snel een Nederlandse verdachte gearresteerd, maar de motieven en de toedracht waren lang onduidelijk. De Nationale Politie zegt nu dat de Spanjaard die op straat in zijn auto vlakbij zijn woning met kogels werd doorzeefd, is vermoord door mannen op een motorfiets die behoorden tot een team van drie huurmoordenaars. Dat team was speciaal voor deze aanslag uit Nederland gekomen, aldus de politie.

Tegen de overige twee verdachten is een arrestatiebevel uitgevaardigd en de Spaanse politie hoopt dat ze mogelijk in Nederland kunnen worden opgespoord. De politie heeft hun identiteit achterhaald. Alle drie de verdachten zouden behoren tot een bende in Nederland die zich onder meer schuldig maakt aan drugs- en mensensmokkel en ook aan huurmoorden.

Nederlanders begeven zich vaker in het criminele milieu in Spanje, zoals je ziet in bovenstaande video.

De politie stelt ook dat het bedrijf waarvoor het slachtoffer werkte, net als de daders, betrokken was bij de smokkel van vooral marihuana naar Nederland. Het slachtoffer had de leiding over een bedrijf dat pakketten vervoert. De criminele bende in Nederland verdacht hem er een maand voor de moord van een pakket met drugs bestemd voor Nederland voor eigen verkoop achter te hebben gehouden. Dit leidde tot de komst van de drie moordenaars die hun misdaad voorbereidden door het slachtoffer eerst te intimideren en te bespioneren.

