Zwaargewonde na schietincident op bedrijventerrein in Almere

In de nacht van donderdag op vrijdag heeft een schietincident plaatsgevonden op bedrijventerrein De Markerkant in Almere. Het incident gebeurde rond 02.20 uur. Twee ambulances kwamen ter plaatse, en één zwaargewonde persoon is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Op videobeelden is te zien hoe een persoon voorovergebogen op de kofferbak van een auto ligt. Vervolgens wordt hij, met de handen geboeid, naar de ambulances gebracht. Om sporen van kruitresten veilig te stellen, werden zakken om zijn handen gedaan. Meerdere mensen waren getuige van het incident.

Een traumahelikopter werd aanvankelijk opgeroepen, maar deze inzet is op het laatste moment geannuleerd. De politie sloot de directe omgeving direct af en is een onderzoek gestart.

Een week eerder

Opvallend genoeg vond een week eerder ook een ernstig incident plaats op bedrijventerrein De Markerkant. Op maandag 11 december, om 18.10 uur, werden twee medewerkers van Toolstation Almere overvallen terwijl ze de zaak aan het afsluiten waren.

Onder dreiging van een mes werden zij gedwongen de kluis te openen. Een van de medewerkers kon echter op tijd de paniekknop indrukken, waarna de twee verdachten zonder buit op de vlucht sloegen. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. De politie doet nog steeds onderzoek naar deze overval.