Stille tocht voor doodgestoken Kalilu in Zwijndrecht: 'Verdiende dit niet'

Familie, vrienden en buurtbewoners hebben maandagavond tijdens een stille tocht in Zwijndrecht stilgestaan bij de dood van de 21-jarige Kalilu. De jongeman overleed vorige week na een steekincident in een woning. Zijn overlijden heeft veel indruk gemaakt op de omgeving.

Op bovenstaande video vertellen familie en vrienden wat Kalilu voor hen betekende.

De dood van Kalilu is ook een grote klap voor zijn beste vriend Anderson: "Ik was in shock. Ik was wanhopig. Ik reed hiernaartoe. Ik zag heel veel politie en mensen in witte pakken die DNA-testen deden. Ik reed langs elk ziekenhuis, maar ik kreeg gewoon geen antwoorden. Ze mochten mij ook geen antwoorden geven vanwege veiligheid en privacy. Toen ik kwam, lag hij al in coma. Ik kon niks meer doen. Ik barstte in tranen uit. Hij verdiende dit niet."

Anderson hoopt dat zijn beste vriend als held wordt herinnerd: "Hij was dapper. Hij is opgekomen voor zijn moeder. Iedereen zou voor zijn moeder opkomen. Dit heeft hij laten zien. Hij is als een held gestorven en ik wil ook dat iedereen hem als een held herinnert. Hij is voor mij de grootste held die er bestaat."

Relationele sfeer

Het incident gebeurde dinsdag rond 02.00 uur in een woning aan de Nijhoffstraat. Kalilu overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Een 60-jarige man zit vast als verdachte in de zaak. Mogelijk was een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding voor het steekincident.