Man (21) overleden na steekincident in Zwijndrecht

De 21-jarige man die in de nacht van maandag op dinsdag gewond raakte bij een steekpartij in Zwijndrecht, is overleden. Dat meldt de politie woensdag. Mogelijk was een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding voor het steekincident.

Het incident gebeurde dinsdag rond 02.00 uur in een woning aan de Nijhoffstraat. Het slachtoffer werd in de woonkamer aangetroffen en moest worden gereanimeerd. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Ook een Mobiel Medisch Team werd opgeroepen.

De man is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. Een 60-jarige man uit Sliedrecht is in de loop van dinsdag aangehouden. Over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer is nog niets bekend.

Relationele sfeer

Volgens de politie is mogelijk een ruzie in de relationele sfeer aan de steekpartij voorafgegaan. De politie onderzoekt de zaak. Het is nog niet bekend of de overleden man zelf in de woning woonde.