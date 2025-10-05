Politie houdt 33 mensen aan na kraken villa Wassenaar, pand ontruimd

De ontruiming van de monumentale villa in Wassenaar die zaterdagmiddag werd gekraakt, is afgerond. De politie heeft daarbij 33 mensen aangehouden, meldt de gemeente zondagochtend. "Het is aan de eigenaar om preventieve maatregelen te ondernemen om het pand beter te beschermen tegen ongewenste indringers, bijvoorbeeld door het verbeteren van de beveiliging en het sneller signaleren van verdachte situaties", aldus de gemeente.

De gemeente en de politie "blijven alert" om herhaling te voorkomen. "Door tijdig op te schalen en een vakkundige inzet van de politie zijn de krakers weer snel verwijderd. Kraken is strafbaar en wordt ook in Wassenaar niet getolereerd. Daar zullen we altijd streng tegen optreden", zegt burgemeester Leendert de Lange van Wassenaar. "Het is aan de eigenaar van het rijksmonument Huize Ivicke om kraken in de toekomst te voorkomen door dit unieke pand weer snel op te knappen en in gebruik te nemen."

'Nieuw leven'

De krakers wilden "nieuw leven blazen in het koude paleis, waar met het verstrijken van de jaren verder verval op de loer ligt". Ook was de actie een protest tegen leegstand in tijden van woningnood. De eigenaar van de villa wordt door de krakers 'de Krottenkoning' genoemd. Tussen 2018 en 2022 werd de villa al eens gekraakt. De eigenaar zou het rijksmonument daarna weer gaan gebruiken, maar dat gebeurde volgens de krakers niet.

ANP