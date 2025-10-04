Politie ontruimt gekraakte villa in Wassenaar, 'wilden nieuw leven blazen in koude paleis'

De politie is zaterdagavond in Wassenaar bezig met de ontruiming van een villa die zaterdag is gekraakt. Het gaat om villa Ivicke aan de Rijksstraatweg (N44). Het rijksmonument staat al lange tijd leeg. Het is eigendom van een omstreden vastgoedondernemer, die bekendstaat als speculant.

De ontruiming is zaterdagavond al enige uren gaande. Volgens de politie zijn er zaterdag rond 23.00 uur 25 mensen gearresteerd en zitten er nog vijf à tien mensen binnen, van wie een paar op het dak. De arrestanten worden in gecharterde streekbussen gezet. Wat er daarna met ze gebeurt weet de politiezegsman niet.

Koud paleis

De woordvoerder ziet "een overmacht aan politie met veertien ME-busjes en ook het BraTra-team is gearriveerd". Dat zijn politiemensen die zijn gespecialiseerd in het loszagen van vastgeketende activisten met slijptol en snijbrander. Volgens de krakerswoordvoerder zitten de krakers al langer dan vandaag in het pand. "Ze hebben er al geslapen en gegeten en spelletjes gespeeld."

Volgens de krakers willen ze "nieuw leven blazen in het koude paleis, waar met het verstrijken van de jaren verder verval op de loer ligt". Ook is de actie een protest tegen leegstand in tijden van woningnood. In 2018 werd de villa al eens gekraakt. Dat duurde tot 2022, toen de krakers het pand uit moesten omdat de eigenaar, die zij 'de Krottenkoning' noemen, het weer zou gaan gebruiken. Dat is volgens hen niet gebeurd.

