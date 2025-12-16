Volg Hart van Nederland
Na voet ook lichaam aangetroffen in water Vlaardingen

Crime

Vandaag, 17:05

In hetzelfde kanaal in Vlaardingen waar in augustus nog een voet in een schoen werd aangetroffen, is nu ook lijk gevonden. De politie onderzoekt de identiteit en kijkt of er een verband is tussen de twee vondsten.

Berichtgeving van de regio-omroep Rijnmond hierover is bevestigd aan ANP. Duikers waren dinsdag rond 13.30 uur in verband met een ander lopend onderzoek het water van de Vlaardingervaart ingegaan. Toen troffen ze bij toeval het lichaam aan. Wat dat andere onderzoek precies is, kan de politie niet zeggen.

Ria vond dinsdagmiddag ineens het bot van een voet in een schoen. Beeld: Ria

Na de eerdere vondst van de voet werd er nog gezocht naar meerdere lichaamsdelen, maar die zoektocht bleef toen zonder resultaat. Destijds zei de politie dat het niet leek op een misdrijf.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

