Gevonden voet in water Vlaardingen lijkt geen misdrijf

In Vlaardingen is meer duidelijk geworden over de voet die dinsdag werd gevonden in de Vlaardingervaart. De politie ziet op dit moment geen signalen die wijzen op een misdrijf, maar houdt alle scenario's open. Verdere details over de herkomst of identiteit van de voet kan de politie voorlopig niet geven.

In de Vlaardingervaart lijken geen andere lichaamsdelen te liggen. De politie heeft het kanaal doorzocht, maar niets meer gevonden. Nu wordt "forensisch onderzoek gedaan om te kijken of we kunnen achterhalen van wie de voet is via bijvoorbeeld een DNA-match van een overleden of vermist persoon".

De lugubere vondst werd dinsdag gedaan door een bewoonster van een woonark langs het Jaagpad. Zij zag iets drijven, haalde het uit het water en schakelde vervolgens samen met haar man de politie in. "Volgens mij zat er geen vlees meer aan het bot. Het zal er wel even gelegen hebben", vertelde ze eerder aan Hart van Nederland. "Ik vis wel vaker dingen uit het water die er niet horen, maar dit verwacht je natuurlijk niet. Ik ben er een beetje beduusd van."

Bekijk hier de beelden van de lugubere vondst:

0:18 Ledemaat in water Vlaardingen gevonden

De forensische opsporing deed ter plaatse onderzoek en nam de resten mee voor verder onderzoek.