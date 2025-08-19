Ledemaat gevonden in water in Vlaardingen

In de Vlaardingervaart langs het Jaagpad in Vlaardingen is dinsdag een ledemaat aangetroffen. Dat meldt de politie. Om wat voor ledemaat het gaat, maakt de politie niet bekend.

Volgens Rijnmond gaat het om een schoen met daarin een voet. "Toen ik de schoen uit het water haalde, hing er een bot aan", zegt Ria Trooster, die de voet zag liggen, tegen de regionale omroep. Haar man heeft daarop meteen de politie gebeld.

De politie kan tegenover Hart van Nederland niet bevestigen dat het om een voet gaat. Het is ook niet duidelijk of het om een misdrijf gaat. De forensische opsporing heeft ter plekke onderzoek gedaan. De politie is op zoek naar mensen die meer informatie hebben en vragen hen te bellen naar 0900-8844.