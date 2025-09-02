Politie zoekt naar andere lichaamsdelen na vondst voet in Vlaardingen

Crime
Vandaag, 13:49
De politie doet dinsdag weer onderzoek in de Vlaardingervaart, waar in augustus een voet in een schoen werd gevonden, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van het AD. De politie wil uitsluiten dat er nog andere lichaamsdelen in het kanaal in Vlaardingen liggen.
Het Landelijk Team Onderwaterzoekingen van de politie helpt mee met het onderzoek. Dat gebeurt met onder meer een duikteam en honden. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is niet bekend. Als er dinsdag niets meer wordt gevonden, dan stopt de politie verder met zoeken naar lichaamsdelen. "Tenzij nieuwe informatie weer aanleiding geeft om verder te zoeken", aldus de woordvoerster.
Wat er precies is gebeurd met de persoon van wie de voet was, is nog niet bekend.
ANP
