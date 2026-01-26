Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Kinderen (10 en 11) richten ravage aan in ziekenhuis Schiedam

Crime

Vandaag, 20:19

Link gekopieerd

In het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam hebben twee kinderen van 10 en 11 jaar een grote ravage aangericht. Dat meldt de politie, die foto’s heeft gedeeld van de schade op de vierde verdieping van het ziekenhuis.

Op de beelden is te zien dat de vloer bezaaid ligt met rotzooi en verf. Wat de kinderen precies in het ziekenhuis deden, is niet bekendgemaakt.

Beelden in het ziekenhuis. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Beelden in het ziekenhuis. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Na het incident ging de politie langs bij de kinderen thuis. Daar werden spuitbussen en gereedschap aangetroffen die vermoedelijk zijn gebruikt bij de vernielingen in het ziekenhuis. Omdat de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, kunnen zij strafrechtelijk niet worden vervolgd. Wel volgen er stevige gesprekken met de kinderen en hun ouders.

Beelden van de gevonden spullen. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Beelden van de gevonden spullen. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Ziekenhuis is geschrokken

Het ziekenhuis laat in een reactie weten geschrokken te zijn. "We zijn geschrokken van wat er is aangetroffen bij de vergaderzalen van het ziekenhuis. Zondagmiddag zijn we direct gestart met het opruimen van de ravage en het in kaart brengen van de schade, zodat herstel zo snel mogelijk kan plaatsvinden", laat een woordvoerder weten.

Volgens het ziekenhuis ligt het onderzoek volledig bij de politie. "Het onderzoek is in handen van de politie. Om die reden en omdat het minderjarigen betreft, doen wij op dit moment geen uitspraken over dit vandalisme", aldus het ziekenhuis.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nieuwsgierigheid kost twee ziekenhuismedewerkers in Dordrecht hun baan
Nieuwsgierigheid kost twee ziekenhuismedewerkers in Dordrecht hun baan
Medische zorg in vrouwengevangenis schiet tekort: pas dagen later naar het ziekenhuis
Medische zorg in vrouwengevangenis schiet tekort: pas dagen later naar het ziekenhuis

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.