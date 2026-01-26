Kinderen (10 en 11) richten ravage aan in ziekenhuis Schiedam

In het Franciscus Vlietland Ziekenhuis in Schiedam hebben twee kinderen van 10 en 11 jaar een grote ravage aangericht. Dat meldt de politie, die foto’s heeft gedeeld van de schade op de vierde verdieping van het ziekenhuis.

Op de beelden is te zien dat de vloer bezaaid ligt met rotzooi en verf. Wat de kinderen precies in het ziekenhuis deden, is niet bekendgemaakt.

Beelden in het ziekenhuis. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Na het incident ging de politie langs bij de kinderen thuis. Daar werden spuitbussen en gereedschap aangetroffen die vermoedelijk zijn gebruikt bij de vernielingen in het ziekenhuis. Omdat de kinderen jonger zijn dan 12 jaar, kunnen zij strafrechtelijk niet worden vervolgd. Wel volgen er stevige gesprekken met de kinderen en hun ouders.

Beelden van de gevonden spullen. Bron: Instagram / jeugdagenten_schiedam

Ziekenhuis is geschrokken

Het ziekenhuis laat in een reactie weten geschrokken te zijn. "We zijn geschrokken van wat er is aangetroffen bij de vergaderzalen van het ziekenhuis. Zondagmiddag zijn we direct gestart met het opruimen van de ravage en het in kaart brengen van de schade, zodat herstel zo snel mogelijk kan plaatsvinden", laat een woordvoerder weten.

Volgens het ziekenhuis ligt het onderzoek volledig bij de politie. "Het onderzoek is in handen van de politie. Om die reden en omdat het minderjarigen betreft, doen wij op dit moment geen uitspraken over dit vandalisme", aldus het ziekenhuis.