Medische zorg in vrouwengevangenis schiet tekort: pas dagen later naar het ziekenhuis

De medische zorg voor vrouwen in Nederlandse gevangenissen schiet ernstig tekort. Dat blijkt uit een onderzoek waarin (ex-)gedetineerde vrouwen zijn geïnterviewd. Zij vertellen dat klachten regelmatig worden genegeerd of gebagatelliseerd, met soms ernstige gevolgen voor hun gezondheid. Het overkwam ook ex-gedetineerde Jennifer* met haar enkel. "Ik heb zelfs een emmer naast mijn bed gezet, want naar de wc lopen was te ver," zegt ze tegen Hart van Nederland.

Uit het onderzoek van Bureau Clara Wichmann hebben meer dan vijftig (ex-)gedetineerde vrouwen hun verhaal gedeeld. Teun Struycken, staatssecretaris van Rechtsbescherming, noemt het rapport 'goed' en erkent dat er verandering nodig is. Tegelijk zegt hij dat er al enkele verbeteringen zijn doorgevoerd.

Niet serieus genomen

Jennifer zat eerder vast in de penitentiaire inrichting Nieuwersluis in Utrecht. Tijdens een zumbales in de gevangenis sprong ze verkeerd en hoorde ze een duidelijke 'krak' in haar enkel. "Ik wist meteen dat het niet goed was. Dat heb ik ook direct aangegeven, maar er werd niets mee gedaan." De pijn nam toe en Jennifer kreeg het advies om paracetamol te nemen. Dat hielp niet, ze kon niet eens naar de wc lopen. Haar klachten werden niet serieus genomen. Pas na dagen aandringen en een wisseling van personeel werd er een arts opgeroepen. In het ziekenhuis bleek haar enkel gebroken.

Bureau Clara Wichmann hoopt dat de staatssecretaris de aanbevelingen serieus neemt en opvolgt.

* Jennifer is een schuilnaam. De echte naam is bekend bij de redactie.