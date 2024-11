Celstraffen en beroepsverbod opgelegd voor misbruik in vrouwengevangenis

De rechtbank in Utrecht heeft dinsdag twee voormalige bewakers van de vrouwengevangenis in Nieuwersluis veroordeeld voor het misbruiken van gedetineerde vrouwen. Een 62-jarige man uit Doorn krijgt vier jaar celstraf voor onder meer verkrachting. Een 64-jarige man uit Huizen moet vijftien maanden de cel in voor aanranding en ontucht binnen de gevangenismuren. Daarnaast legt de rechtbank hen beroepsverboden van zes en vijf jaar op.

De voormalige gevangenisbewaarder Wouter van B. uit Doorn liet zich in juli 2022 oraal bevredigen door een vrouwelijke gevangene. DNA van zijn sperma is achteraf op een kerstboom in een vuilniszak in de kamer gevonden. Hij is naast verkrachting veroordeeld voor het aanranden van een andere vrouw en het mishandelen van een derde slachtoffer.

In wang gebeten

Volgens andere aangiftes zou Werner S. uit Huizen twee vrouwen hebben aangerand en als ambtenaar ontucht hebben gepleegd met een gedetineerde. Een van de vrouwen heeft in haar aangifte bij de politie verklaard dat de cipier meerdere keren in haar cel kwam, waar ze elkaar hebben gezoend en betast.

Een tweede slachtoffer vertelde de politie dat S. in 2022 een paar keer haar borsten en billen heeft betast. Twee keer bij het magazijn zou ze zijn geslachtsdeel hebben moeten aanraken. De derde vrouw zou de verdachte in haar cel in zijn wang hebben gebeten, nadat hij haar borsten zou hebben vastgepakt.

De rechtbank vindt alle aangiftes en verklaringen van de vrouwen betrouwbaar.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

ANP