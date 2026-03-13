Volg Hart van Nederland
Spookrijder scheurt met 120 km/u langs politiebureau Schiedam en crasht

Crime

Vandaag, 13:25

Agenten in Schiedam keken in de nacht van donderdag op vrijdag vreemd op toen een auto met hoge snelheid tegen het verkeer in langs het politiebureau scheurde. Volgens de politie reed de bestuurder zo'n 120 kilometer per uur over de Burgemeester van Haarenlaan.

Veel tijd om in te grijpen was er niet. Binnen een minuut ging het mis, meldt de politie op Instagram. De auto reed rechtdoor over de rotonde bij het Nieuwlandplein en botste daar op twee zware betonblokken en meerdere verkeersborden.

Portier doorboord

Door de harde klap kwamen de betonblokken op de rijbaan terecht. De auto zelf raakte zwaar beschadigd: de linkervoorkant van het voertuig is volledig ingedeukt en de bestuurdersdeur werd zelfs doorboord. Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand op het fietspad.

Volgens een 112-correspondent vertelden getuigen dat de bestuurder al langere tijd tegen het verkeer in reed door Schiedam-Noord.

De bestuurder bleek na controle niet onder invloed van alcohol of drugs, meldt de 112-correspondent. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis en voor zover bekend raakte verder niemand gewond.

Door Redactie Hart van Nederland

