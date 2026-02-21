Spookrijder raast met 200 km/u op A28, Rewan grijpt in: 'Was echt heftig'

Een 31-jarige man uit Emmen is dinsdagnacht aangehouden nadat hij als spookrijder over de A28 van Beilen richting Groningen reed. Meerdere automobilisten sloegen alarm. Rewan Hussein (32) reed op de juiste weghelft achter hem aan om ander verkeer te waarschuwen.

Het gebeurde rond 04.30 uur. Rewan was net met zijn vriend Wayne bij vrienden in Hoogeveen geweest en wilde naar huis. Onderweg zagen ze ter hoogte van het casino bij Beilen ineens een auto op hen afkomen.

Wat hij daarna meemaakte, vergeet hij niet snel. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt", vertelt Rewan aan Hart van Nederland. Rewan belde direct de politie en gaf de hectometerpaal en rijrichting door. Daarna begon het tweetal te filmen, zoals te zien is in bovenstaande video.

'Echt heftig'

Rewan besloot achter de spookrijder aan te rijden, maar wel op de juiste weghelft. "We gingen soms echt wel 200 kilometer per uur. De spookrijder reed waarschijnlijk nog harder, want we konden hem soms niet eens bijhouden. Het was echt heftig."

Hij probeerde andere weggebruikers te waarschuwen door extra op te vallen. "Ik zat als een gek de aandacht te trekken, puur om de andere weggebruikers te laten weten: hier gebeurt iets." De angst zat er goed in. "We waren bang dat er een ongeluk zou gebeuren."

Agenten uit Groningen en Drenthe kwamen in actie. Op de A7 bij Groningen werd een slagboom omlaag gebracht en boven de weg verschenen rode kruizen. De 31-jarige bestuurder uit Emmen bleek onder invloed. Hij is aangehouden voor rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Zijn rijbewijs is ingenomen.