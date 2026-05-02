Politie grijpt in bij onrust boulevard Scheveningen, meerdere aanhoudingen

Crime

Vandaag, 08:27

De rust is inmiddels weer terug in Scheveningen, maar dat beeld was vrijdagavond wel anders. Op de boulevard verzamelden zich grote groepen jongeren en stond de politie massaal paraat. Er zijn meerdere aanhoudingen verricht, bevestigt een politiewoordvoerder aan Hart van Nederland.

Er ontstond overlast en er waren vechtpartijen, aldus de woordvoerder. Onder meer politie te paard en hondenbrigades waren aanwezig om de situatie onder controle te houden. Ook ambulances stonden klaar. De sfeer was gespannen en er werd rekening gehouden met ongeregeldheden, mede door berichten die online rondgingen, meldt Omroep West.

Uiteindelijk verliep de avond "zonder grote incidenten", zegt de woordvoerder. "Er was veel politie op de been, maar die hoefde niet echt hard op te treden." De politie heeft vier mensen aangehouden. Drie personen werden aangehouden voor mishandeling. De vierde aanhouding was voor belediging, aldus de woordvoerder.

Honderden relschoppers

De situatie roept herinneringen op aan precies een jaar geleden. Toen trokken honderden relschoppers naar de badplaats en liep het volledig uit de hand. Er werd gegooid met stenen, fietsen, stoelen en glas, met grote schade tot gevolg.

Direct na die rellen werden er geen mensen opgepakt. Pas later kregen ruim tien jongeren een taakstraf voor hun rol in het geweld.

Door Redactie Hart van Nederland

