Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vier verdachten herkenbaar in beeld na rellen Scheveningen

Vier verdachten herkenbaar in beeld na rellen Scheveningen

Crime

Vandaag, 13:28

Link gekopieerd

De politie heeft herkenbare foto's gepubliceerd van vier verdachten van de rellen in Scheveningen begin mei. De mannen hebben zich nog niet gemeld en worden nog steeds gezocht.

De rellen vonden plaats tussen woensdag 1 mei rond 20.00 uur en donderdagochtend 2 mei rond 03.00 uur, op en rondom de boulevard van Scheveningen. Volgens de politie pleegden "een groot aantal personen" strafbare feiten, zoals openlijke geweldpleging, diefstal met geweld, vernielingen en verstoring van de openbare orde. John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo, weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging. Het waren onder andere zijn eigendommen die gisteravond door relschoppers richting de handhaving werden gegooid:

IJssalon verwoest bij rellen in Scheveningen
1:47

IJssalon verwoest bij rellen in Scheveningen

Van veel relschoppers is de identiteit inmiddels bekend, maar vier mannen zijn nog spoorloos. Hun foto's zijn daarom gepubliceerd op de website van de politie. Elk van hen heeft een eigen registratienummer gekregen dat verwijst naar zijn zaak.

Signalement

De eerste verdachte, NN12, is een man met kort zwart haar en een baard. Hij droeg een bordeauxrode longsleeve en een korte broek in dezelfde kleur, en viel op door een grote ketting. De tweede verdachte, NN14, heeft ook kort zwart haar en droeg een lichtblauw T-shirt met een korte broek in dezelfde kleur. Verdachte NN17 heeft eveneens kort zwart haar en was gekleed in een roze T-shirt en een roze broek. De vierde verdachte, NN27, is een man met een witte tanktop, een zwarte broek, een beige pet en een snor.

De politie roept iedereen op die informatie heeft over deze mannen om zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Werkstraffen voor drie minderjarigen om heftige rellen Scheveningen, jongste is 14 jaar
Werkstraffen voor drie minderjarigen om heftige rellen Scheveningen, jongste is 14 jaar
Politie toont herkenbare beelden verdachten rellen Scheveningen
Politie toont herkenbare beelden verdachten rellen Scheveningen
Opnieuw aantal verdachten rellen Scheveningen herkenbaar op beeld
Opnieuw aantal verdachten rellen Scheveningen herkenbaar op beeld

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.