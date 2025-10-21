Vier verdachten herkenbaar in beeld na rellen Scheveningen

De politie heeft herkenbare foto's gepubliceerd van vier verdachten van de rellen in Scheveningen begin mei. De mannen hebben zich nog niet gemeld en worden nog steeds gezocht.

De rellen vonden plaats tussen woensdag 1 mei rond 20.00 uur en donderdagochtend 2 mei rond 03.00 uur, op en rondom de boulevard van Scheveningen. Volgens de politie pleegden "een groot aantal personen" strafbare feiten, zoals openlijke geweldpleging, diefstal met geweld, vernielingen en verstoring van de openbare orde. John Duyvestijn, eigenaar van ijssalon Palazzo, weet maar al te goed hoe baldadig het eraan toeging. Het waren onder andere zijn eigendommen die gisteravond door relschoppers richting de handhaving werden gegooid:

1:47 IJssalon verwoest bij rellen in Scheveningen

Van veel relschoppers is de identiteit inmiddels bekend, maar vier mannen zijn nog spoorloos. Hun foto's zijn daarom gepubliceerd op de website van de politie. Elk van hen heeft een eigen registratienummer gekregen dat verwijst naar zijn zaak.

Signalement

De eerste verdachte, NN12, is een man met kort zwart haar en een baard. Hij droeg een bordeauxrode longsleeve en een korte broek in dezelfde kleur, en viel op door een grote ketting. De tweede verdachte, NN14, heeft ook kort zwart haar en droeg een lichtblauw T-shirt met een korte broek in dezelfde kleur. Verdachte NN17 heeft eveneens kort zwart haar en was gekleed in een roze T-shirt en een roze broek. De vierde verdachte, NN27, is een man met een witte tanktop, een zwarte broek, een beige pet en een snor.

De politie roept iedereen op die informatie heeft over deze mannen om zich te melden.