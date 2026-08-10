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Zoektocht naar wapen blijkt om Berkelse vergismoord te gaan

Crime

Vandaag, 06:21

De recente zoektocht naar een mogelijk moordwapen in de Ringvaartplas in Rotterdam heeft te maken met de moord op Rob Zweekhorst. Dat meldt de politie. Na een oproep op 3 augustus heeft een magneetvisser zich gemeld die vorig jaar een wapen uit de plas heeft gevist.

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Het onderzoek naar dat wapen loopt nog. De politie kan nog niet zeggen of tijdens de zoekactie iets is gevonden dat belangrijk is voor het onderzoek. Ook deze week wordt nog in het water gezocht.

Doodgeschoten tijdens uitlaten honden

De 44-jarige Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet. Hij overleed ter plekke. De zaak werd bekend als de Berkelse vergismoord, omdat er al snel aanwijzingen waren dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot het doelwit was.

Een 59-jarige Schiedammer die werd verdacht van de moord, werd afgelopen juni vrijgesproken vanwege het ontbreken van wettig en overtuigend bewijs.

Gouden tip

Volgens de politie kwam onlangs een tip binnen dat het gebruikte vuurwapen mogelijk in de Ringvaartplas ligt. Voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verantwoordelijke is nog altijd een beloning van 25.000 euro beschikbaar.

Door Redactie Hart van Nederland

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