OM eist 24 jaar cel voor rol in vergismoord op ggz-directeur

Vandaag, 14:04

Het OM eist 24 jaar cel tegen René F. (58) uit Schiedam voor zijn vermeende rol in de vergismoord op ggz-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Rodenrijs. Justitie ziet hem als opdrachtgever van de dodelijke aanslag uit 2014.

Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in het Zuid-Hollandse Berkel en Rodenrijs doodgeschoten toen hij zijn twee honden uitliet. Mogelijk is hij aangezien voor het eigenlijke doelwit van de aanslag, drugsbaas Dennis van den B., die in de buurt woonde.

Het Openbaar Ministerie denkt dat F. de opdracht heeft gegeven voor de moord, nadat in 2013 een partij van 300 kilo cocaïne werd onderschept door de douane. De zaak tegen de vermoedelijke schutter werd in maart 2023 geseponeerd om gebrek aan bewijs.

F. zit niet vast. Hij ontkent dat hij de moordopdracht gaf en verwijt het OM tunnelvisie en het ontketenen van een heksenjacht.

Door ANP

