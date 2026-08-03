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Politie zoekt moordwapen in Rotterdam en doet oproep aan magneetvissers

Crime

Vandaag, 16:01

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De politie is deze week begonnen met een zoektocht naar een mogelijk moordwapen in de Ringvaartplas in de Rotterdamse wijk Prinsenland. Het vuurwapen zou volgens een tip in het water liggen en verband houden met een moordzaak van jaren geleden. Over welke zaak het gaat, daarover doet de politie nog geen uitspraken.

Na de tip is de plas onderzocht met speciale apparatuur. Op basis daarvan zijn meerdere plekken aangewezen waar het Landelijk Team OnderwaterZoekingen nu verder zoekt.

Magneetvissers mogelijk belangrijk voor onderzoek

De politie houdt er rekening mee dat het wapen inmiddels al uit het water kan zijn gehaald, bijvoorbeeld door iemand die aan magneetvissen deed. Daarom roept zij mensen op zich te melden als zij de afgelopen jaren een vuurwapen hebben gevonden in de Ringvaartplas. Ook andere tips die kunnen helpen bij het onderzoek zijn welkom.

Door Redactie Hart van Nederland
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