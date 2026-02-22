Vermoedelijke schutter dodelijke schietpartij Rotterdam opgepakt in Düsseldorf

De vermoedelijke schutter van de dodelijke schietpartij donderdag in Rotterdam is vrijdag aangehouden op het vliegveld in Düsseldorf. Dat meldt de politie zondag. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar Nederland.

Donderdagavond werd al een 35-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Daarbij kwam een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven. Die verdachte wordt maandag voorgeleid.

Het slachtoffer werd na de schietpartij nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten:

1:00 Man doodgeschoten in Rotterdamse flat

Het schietincident vond plaats aan de Indrapoerastraat in de wijk Delfshaven. De vluchtauto die na het schietincident wegreed, werd donderdagavond laat gevonden aan de Schans in Rotterdam-West. De politie is nog op zoek naar de chauffeur van die auto.