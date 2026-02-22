Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermoedelijke schutter dodelijke schietpartij Rotterdam opgepakt in Düsseldorf

Vermoedelijke schutter dodelijke schietpartij Rotterdam opgepakt in Düsseldorf

Crime

Vandaag, 16:26

Link gekopieerd

De vermoedelijke schutter van de dodelijke schietpartij donderdag in Rotterdam is vrijdag aangehouden op het vliegveld in Düsseldorf. Dat meldt de politie zondag. Het gaat om een 29-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij wordt overgebracht naar Nederland.

Donderdagavond werd al een 35-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het schietincident. Daarbij kwam een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven. Die verdachte wordt maandag voorgeleid.

Het slachtoffer werd na de schietpartij nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten:

Man doodgeschoten in Rotterdamse flat
1:00

Man doodgeschoten in Rotterdamse flat

Het schietincident vond plaats aan de Indrapoerastraat in de wijk Delfshaven. De vluchtauto die na het schietincident wegreed, werd donderdagavond laat gevonden aan de Schans in Rotterdam-West. De politie is nog op zoek naar de chauffeur van die auto.

Door ANP

Lees ook

Man (35) aangehouden na dodelijke schietpartij Rotterdam
Man (35) aangehouden na dodelijke schietpartij Rotterdam
Man dood bij schietpartij Rotterdam, verdachten op de vlucht
Man dood bij schietpartij Rotterdam, verdachten op de vlucht

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.