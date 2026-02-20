Man (35) aangehouden na dodelijke schietpartij Rotterdam

De politie heeft een 35-jarige Rotterdammer aangehouden na het dodelijke schietincident donderdag aan de Indrapoerastraat in Delfshaven, Rotterdam-West. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de zaak.

Bij het schietincident kwam een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel om het leven. Hij werd in een portiek beschoten. "Na het schietincident vluchtten ten minste twee mannen weg in een auto", schrijft de po litie. "Na onderzoek in de omgeving is de mogelijke vluchtauto teruggevonden. Het bleek te gaan om een donkergrijze Audi A3. De auto is in beslag genomen voor nader onderzoek."

Vluchtauto schietincident Indrapoerastraat in Rotterdam. Beeld: politie

Team Grootschalige Opsporing

De rol van de 35-jarige man uit Rotterdam die eerder werd aangehouden, wordt onderzocht. De politie is nog op zoek naar de man die op het slachtoffer heeft geschoten, de chauffeur van de vluchtauto bij wie de schutter instapte en eventuele andere inzittenden of betrokkenen.

Er loopt een grootschalig onderzoek naar de toedracht van het fatale schietincident. Om dat in goede banen te leiden, is een Team Grootschalige Opsporing (TGO) ingezet.

Het slachtoffer werd nog gereanimeerd maar dat mocht niet meer baten:

1:00 Man doodgeschoten in Rotterdamse flat

Vluchtauto achtergelaten op de Schans

"De mogelijke vluchtauto is rond 23.00 uur teruggevonden op de Schans, ter hoogte van de kruising met de Tweede Schansstraat. Hij leek daar al enige tijd te staan", vervolgt de politie. "De auto moet daar dus tussen 17.00 uur en 22.00 uur zijn neergezet."

Iedereen die donderdagavond in de buurt was van de Schans en heeft gezien dat de auto daar werd geparkeerd, wordt opgeroepen zich bij de politie te melden. Het TGO is op zoek naar informatie over hoe laat de auto daar is neergezet, hoeveel personen uit het voertuig stapten, hoe zij eruitzagen en in welke richting zij vervolgens zijn vertrokken. Ook komt de politie graag in het bezit van eventuele beelden van de Schans of de omgeving, bijvoorbeeld van een deurbelcamera, bewakingscamera of dashcam.

"Naast informatie over de vluchtauto en de inzittenden is ook informatie over een mogelijk motief zeer welkom", aldus de politie. Mensen die beschikken over informatie kunnen gratis bellen naar de opsporingstiplijn via 0800-6070. Informatie kan ook anoniem worden gemeld via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem) of via het contactformulier op de website van de politie.