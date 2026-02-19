Man dood bij schietpartij Rotterdam, verdachten op de vlucht

Bij een schietpartij aan de Indrapoerastraat in Rotterdam is een 34-jarige man uit Capelle aan den IJssel overleden. Dat meldt Politie Eenheid Rotterdam op X. Rond 17.00 uur werd er geschoten na een woordenwisseling op straat.

"Helaas heeft reanimatie niet mogen baten en is het slachtoffer overleden. We wensen de nabestaanden veel sterkte. De politie doet verder onderzoek", schrijft de politie.

Na de schietpartij is een zwarte auto weggereden. De politie vraagt getuigen en mensen met beelden zich te melden via 0900-8844 of 112. Er is nog niemand aangehouden.