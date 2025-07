Twaalf jaar cel voor doodsteken Cor Kleijn: 'Leugenachtige verklaringen'

De rechtbank in Dordrecht heeft een celstraf van twaalf jaar opgelegd aan de 55-jarige Albertico R. Hij stak op 27 september 2023 zijn 71-jarige buurman Cor Kleijn dood op een grasveld achter zijn eigen woning aan de Molièreweg in Rotterdam. Door ‘leugenachtige verklaringen’ van de verdachte is de rechtbank meegegaan in de strafeisen van het Openbaar Ministerie. Dit meldt Rijnmond.

De fatale steek is volgens de rechtbank door Albertico R. uitgedeeld, maar ook vier familieleden worden verantwoordelijk gehouden voor het geweld. Cor Kleijn had al langer ruzie met zijn buurman en diens familieleden. Op die fatale dinsdag leidde deze ruzie tot een confrontatie. Het tuinhekje van Kleijn werd eerst omvergegooid en vervolgens wordt hij geslagen.

Albertico R.

De fatale steek is volgens de rechter door Albertico uitgedeeld. Kleijns bloed is onder meer gevonden op de kleding en schoenen van Albertico gevonden. De Rotterdammer heeft dit overigens altijd ontkend. Zelfs nadat hij zijn vonnis aan heeft gehoord, maakt hij duidelijk het niet eens te zijn met de uitspraak. Ook de andere familieleden moeten de bak in, al is het minder lang. Vijftien maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk) en negen maanden cel (waarvan drie voorwaardelijk) zijn tegen de familieleden geëist.

Leugenachtige verklaringen

Alle opgelegde straffen komen overeen met de eisen van het Openbaar Ministerie. Dit zou volgens de omroep onder meer te maken met de houding en ‘leugenachtige’ verklaringen van de verdachte te maken. R. zou ook anderhalf uur na de moord met een biertje in de hand terug zijn gegaan naar het slachtoffer.