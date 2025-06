Cor (71) na wekenlange ruzie doodgestoken: 'Als ze me vermoorden, weet je wie het heeft gedaan'

Vier mannen staan dinsdag voor de rechter voor het doodsteken van de 71-jarige Cor Kleijn. Dat gebeurde op 27 september in 2023 in Rotterdam aan de Molièreweg. De aanleiding was een langdurige burenruzie. Ook de hond van Cor liep steekwonden op.

Cors nabestaanden kregen spreekrecht. Zijn dochter Lorraine vertelde hoe de moord haar leven drastisch heeft veranderd. "Nu mijn vader is vermoord, kom ik tot het besef dat ze een van de belangrijkste mensen uit mijn leven hebben afgenomen. Ik ben erg hard door de moord geraakt, met name door het verdriet en de gevolgen van mijn vaders moord." Ze ging verder: "Ik zat meteen in een negatieve neergaande spiraal. Vaak kon ik mijn verdriet niet verbergen voor mijn baby."

Wat gebeurde die avond?

De politie kreeg op 27 september rond 20.00 uur een melding dat een groep van zo'n tien personen een man aan het schoppen was die op de grond lag. Het slachtoffer had een steekwond in zijn borst en moest worden gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ook zijn hond was gestoken.

Het bleek dat de man al lange tijd onenigheid had met buurtgenoot Albertico R., die iets verderop woonde. Daar waren meerdere meldingen van gemaakt. Die fatale avond zou er weer overlast zijn geweest en ging het slachtoffer verhaal halen bij R. De aanleiding voor de vechtpartij zou zijn geweest dat het slachtoffer de overlast aan het filmen was.

Het laatste wat papa tegen me zei: 'als ze me vermoorden, dan weet je wie het heeft gedaan, hè?' Juliette

Volgens Lorraine werd haar vader al veel langer bedreigd. "Mijn vader gaf al weken voor zijn dood aan dat het niet goed ging met de buren. Hij was ongerust dat ze hem dood wilden hebben. Wekenlang voelde hij zich bedreigd en dan gebeurt het ook nog."

Ook de andere dochter van Cor, Juliette, hoorde al weken over de situatie. "Het moment dat ik zag dat mijn moeder zo laat nog belde, wist ik al dat er iets verschrikkelijks mis was. Het enige wat ze zei: 'ze hebben papa doodgestoken! Sorry lieverd...'", vertelde ze in de rechtbank. "Ik voelde mij volledig verlamd... ik wist meteen dat het waar was. Het laatste wat papa tegen me zei: 'als ze me vermoorden, dan weet je wie het heeft gedaan, hè?' Hij moest zeker weten dat als het gebeurde, ik wist wie er verantwoordelijk was."

Ook de broer van R., Ewart R. en diens zoon Edward S., moesten in de rechtbank verschijnen. Alle drie ontkenden eerder al gestoken te hebben. Het mes is niet gevonden.