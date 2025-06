OM: buurman doodde Rotterdamse Cor (71) tijdens burenruzie, 12 jaar cel geëist

Tegen de hoofdverdachte in de zaak rondom de dood van de 71-jarige Cor Kleijn, zijn buurman, is 12 jaar celstraf geëist. Kleijn werd op 27 september in 2023 in Rotterdam aan de Molièreweg doodgestoken. De aanleiding was een langdurige burenruzie. Ook de hond van Cor liep steekwonden op. Tegen drie andere verdachten is respectievelijk 9 en 15 maanden gevangenisstraf geëist, meldt het Openbaar Ministerie.

De politie kreeg op 27 september rond 20.00 uur een melding dat een groep van zo'n tien personen een man aan het schoppen was die op de grond lag. Het slachtoffer had een steekwond in zijn borst en moest worden gereanimeerd, maar overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Ook zijn hond was gestoken.

Het bleek dat de man al lange tijd onenigheid had met een buurtgenoot. Daar waren meerdere meldingen van gemaakt. Uit politieonderzoek is gebleken dat er die dag minstens tien personen op bezoek waren bij de buurman van het slachtoffer, ook de drie andere verdachten. Het gaat om onder meer om de broer en de neef van de buurman.

Het OM heeft geconcludeerd dat de neef van de buurman het hek heeft omgeduwd, waarna hij in gevecht is geraakt met het slachtoffer. "Hij heeft hem meerdere malen geslagen, ook met een stok. Daarnaast is volgens het OM duidelijk dat de buurman en de andere twee verdachten het 71-jarige slachtoffer hebben achtervolgd en hem daar meermaals hebben geschopt en geslagen. De buurman heeft de fatale messteek toegebracht", is te lezen op de website van het OM.

"Het slachtoffer is geschopt en geslagen voordat de fatale steekwond werd toegebracht. Een einde dat je niemand toewenst", zei de officier tijdens de zitting. "Het verdriet en de pijn van de nabestaanden hebben wij de afgelopen dagen van dichtbij meegemaakt. De familie van het slachtoffer mist hem tot op de dag van vandaag."

Spreekrecht

Afgelopen dinsdag kregen Cors nabestaanden spreekrecht, is te zien in bovenstaande video. Zijn dochter Lorraine vertelde hoe de moord haar leven drastisch heeft veranderd. "Nu mijn vader is vermoord, kom ik tot het besef dat ze een van de belangrijkste mensen uit mijn leven hebben afgenomen. Ik ben erg hard door de moord geraakt, met name door het verdriet en de gevolgen van mijn vaders moord."

Ze ging verder: "Ik zat meteen in een negatieve neergaande spiraal. Vaak kon ik mijn verdriet niet verbergen voor mijn baby."