Woede om racistische leus bij beeld van vrouw van kleur in Rotterdam

Schrijver en podcastmaker Rocher Koendjbiharie spreekt op Instagram zijn afschuw uit over een haatdragende leus die is verschenen naast een metershoog kunstwerk van een vrouw van kleur. Dat gebeurde op het Stationsplein in zijn woonplaats Rotterdam.

"Woedend was ik toen ik de woorden 'De Luie N****r' las. Rotterdam, de stad met de meest etnische en culturele diversiteit, de stad waar we allen met elkaar samenleven – of samen horen te leven – wordt op deze manier zo smerig vervuild", schrijft Koendjbiharie op Instagram.

Via via kreeg hij te horen dat er een racistische tekst was geschilderd naast het vier meter hoge beeld van een vrouw van kleur. De vrouw is afgebeeld in vrijetijdskleding, met haar handen in haar zakken. Koendjbiharie ging zelf kijken en plaatste een video op Instagram. "Ik wilde het met eigen ogen zien, en deze haat in de ogen kijken", schrijft hij. "Dit is anti-Zwart racisme van de bovenste plank. Eén van de vele vormen van racisme die dit land door en door vergiftigt."

De video van Rocher Koendjbiharie bekijk je hieronder:

Het bericht en de video van Koendjbiharie leverden veel medeleven en verontwaardiging op. Ook burgemeester Carola Schouten reageerde. "Onacceptabel en een grove schande. Kan hier met mijn verstand echt niet bij. Laten we samen opkomen voor respect en ik roep dan ook alle Rotterdammers op om dit soort racisme en vandalisme sterk te veroordelen", schrijft zij in een story op Instagram.

"Ik verslikte me in m'n koffie, staat dit er echt?", reageert een andere volger. Maar Koendjbiharie kreeg ook veel haatreacties. Daarom heeft hij het plaatsen van reacties onder zijn berichten deels uitgeschakeld.

De racistische tekst is inmiddels verwijderd. De politie heeft beelden van bewakingscamera's opgevraagd, in de hoop dat daar een verdachte op te zien is, laat een woordvoerder weten aan RTV Rijnmond.