Zes en vier maanden celstraf in hoger beroep voor mannen die racistische projecties toonden

De mannen die terecht staan voor hun racistische projecties op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn opnieuw veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen, nu met taakstraffen. John A. (27) en Daniil S. (37) kregen eerder allebei zes maanden onvoorwaardelijk voor hun actie tijdens de jaarwisseling van 2022 en 2023.

Toen verschenen op de Erasmusbrug racistische teksten. Onder meer White Lives Matter en Vrolijk Blank 2023 was te lezen. Op het stadhuis in Eindhoven waren maandagavond teksten zoals Houd Lampegat blank en Alaaf namens Blank Nederland te zien. Ook werd de Engelstalige zin 'We must secure the existence of our people and a future for white children’ (We moeten het bestaan van ons volk en de toekomst van witte kinderen verzekeren) geprojecteerd. Dit is ook wel bekend onder de afkorting '14 words', een tekst van een Amerikaanse neonazi.

Eindhoven

De straf voor John A. valt anders uit, omdat hij ook schuldig wordt bevonden aan soortgelijke projecties op het stadhuis van Eindhoven in februari 2023. Daarom krijgt hij een gevangenisstraf van zes maanden op, waarvan vier voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur.

S. is vrijgesproken voor van de projecties in Eindhoven en krijgt vier maanden cel waarvan twee voorwaardelijk en een taakstraf van 120 uur.