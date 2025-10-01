Drie arrestaties na melding van gijzeling: twee mannen en een vrouw opgepakt

De politie heeft maandagavond twee mannen van 19 en 36 jaar en een vrouw van 19 jaar aangehouden na een melding van een gijzeling in het Zuid-Hollandse Poortugaal. Een 28-jarige man zou die avond contact op hebben genomen met de politie waarbij hij aangaf gegijzeld te worden.

De man zou bij zijn auto, die geparkeerd stond op een parkeerplaats aan de zijde van de Henry Dunantstraat in Barendrecht, opgewacht zijn door twee mannen. De mannen bedreigden hem met een vuurwapen en dwongen hem met hen mee te gaan. Toen de man in zijn eigen auto stapte, reden de twee verdachten met hem mee.

In onderstaande video leggen we uit welke straffen er in Nederland zijn:

2:04 Hart van Nederland legt uit: welke straffen zijn er in Nederland?

Vluchtpoging

Het slachtoffer had al snel door dat ze gevolgd werden door een andere auto waarin een vrouw zat. Uiteindelijk zag de man kans om uit de auto te vluchten, en terwijl hij op de vlucht was, belde de man de politie. Kort daarna werd het slachtoffer aangereden door de auto die hen volgde. Vervolgens werd de man mishandeld door de twee mannen.

Agenten kwamen snel ter plaatse en konden de drie verdachten aanhouden in Poortugaal. Het gaat daarbij om een 19-jarige man en een 19-jarige vrouw uit Rotterdam, en een 36-jarige man uit Lochem. De politie onderzoekt de toedracht van de gijzeling.