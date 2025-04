Vijf minderjarigen verdacht van urenlange gijzeling man (69)

De politie heeft sinds december vijf verdachten aangehouden voor betrokkenheid bij het beroven en gijzelen van een 69-jarige man uit het Brabantse Gilze in augustus. De vijfde jongen werd woensdag aangehouden. Destijds waren alle vijf minderjarig. Nu zijn twee van hen 14 jaar, de anderen 15, 17 en 18. Zij wachten "mede vanwege hun leeftijd en verder onderzoek" de verdenking in vrijheid af.

Met het slachtoffer werd via een datingsite afgesproken, maar de politie wil niet zeggen welke. Ook over een motief wil een woordvoerder niets kwijt omdat dit voor nu te diep ingaat op het onderzoek, zegt hij.

De man uit Gilze kwam om 17.00 uur naar een huis aan de Celebeslaan in Eindhoven en werd daar door meerdere jongens overvallen. Onder dwang werd hij in zijn auto gezet en enkele uren door Eindhoven gereden. Uiteindelijk werd hij in zijn auto achtergelaten, de daders namen geld en spullen mee. Of de buit inmiddels teruggevonden is, zegt de woordvoerder niet.

ANP