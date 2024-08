Date blijkt valstrik: man uit Gilze gegijzeld en beroofd in Eindhoven

Een 69-jarige man uit Gilze is zaterdagavond slachtoffer geworden van een gewelddadige beroving en gijzeling in Eindhoven. De man dacht via een datingsite een afspraak te hebben bij een woning aan de Celebeslaan, maar werd daar rond 17.00 uur door meerdere mannen overvallen.

De daders dwongen de man zijn eigen auto in, waarna ze urenlang met hem door Eindhoven reden. De politie meldt dat er iets buit is gemaakt, maar geeft geen details. Na de autorit werd de man in zijn auto achtergelaten en gingen de daders ervandoor.

De politie doet onderzoek en roept getuigen en mensen met camerabeelden op om zich te melden.

ANP