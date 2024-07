Man heeft date in bos in Almere, maar wordt beroofd door drie tieners

Een date in de bossen van Almere liep voor een man heel teleurstellend af. Hij dacht een andere man te ontmoeten, maar in het bos stonden drie tieners hem op te wachten. Ze mishandelen en vernederen hem, om hem vervolgens te beroven.

Volgens de politie had het slachtoffer een ontmoeting geregeld via een datingapp. Hij dacht dat hij een andere man zou ontmoeten in een bos ter hoogte van de Tanitstraat in Almere. Maar dat loopt heel anders af als niet een man, maar drie jongens van 14 en 15 jaar hem staan op te wachten.

Nadat ze hem mishandelen, vernederen en beroven van zijn persoonlijke spullen, belt de man meteen de politie. Daardoor weten agenten kort na het incident een 15 jarige jongen uit Purmerend en twee jongens van 15 en 14 jaar uit Almere aan te houden. De jongens zitten op dit moment nog vast en moeten binnenkort voorkomen.

De politie vermoedt dat meer mensen slachtoffer zijn geworden van dit soort nepafspraken via datingapps op dezelfde plek als deze man: in een bos ter hoogte van de Tanitstraat in Almere. Ze vragen of slachtoffers zich willen melden. Dat kan ook anoniem.