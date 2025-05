Arrestatieteam in actie na vermoedelijke gijzeling, slachtoffer wist te ontsnappen

In Apeldoorn heeft maandagmiddag een gewelddadig incident plaatsgevonden waarbij een 26-jarige man uit de stad is aangehouden op verdenking van gijzeling. Dat meldt de regionale krant De Stentor. De gijzeling vond plaats in een pand aan de Prinsenweide.

Het slachtoffer wist te ontsnappen en werd even later, enkele honderden meters verderop, bij een waterzuiveringsterrein aangetroffen. De persoon is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekendgemaakt.

Twee invallen en sporenonderzoek

Kort na de melding viel de politie het bedrijfspand aan de Prinsenweide binnen. Even later volgde een tweede inval in een woning aan de Beethovenlaan. Volgens een woordvoerder van de politie hangen beide locaties met elkaar samen, al werd in de woning niemand aangetroffen.

Meerdere ondernemers in de buurt verklaarden tegenover De Stentor dat ze hadden gehoord dat er iemand in een kelder zou zijn opgesloten. De politie heeft op beide locaties sporenonderzoek gedaan. In het pand aan de Prinsenweide zijn onder andere tayraps (kabelbinders) gevonden, die als mogelijk bewijsmateriaal zijn veiliggesteld.

De verdachte zit vast en wordt verhoord. De politie roept getuigen op zich te melden die mogelijk iets hebben gezien of gehoord rond de locaties van de invallen.