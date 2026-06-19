Politie schiet op inbreker die met schaar op agenten afrent in Rotterdam

De politie heeft vrijdagochtend op een man geschoten die probeerde in te breken in een voertuig. Dat gebeurde rond 05.00 uur op de Voltairestraat in Rotterdam-Zuid. De 40-jarige man uit Rotterdam rende met een schaar op agenten af toen zij hem probeerden aan te houden. Hij werd daarbij niet geraakt.

Toen de man de agenten aanviel, zette de politie eerst een taser in. Dat had volgens de politie geen effect. Daarna losten agenten waarschuwingsschoten. Ook daardoor stopte de man niet.

De man is nagekeken, maar had geen verwondingen. Een agent liep lichte verwondingen op.