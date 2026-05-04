Vrouw valt van derde verdieping na schrik om 'inbrekers' in Den Haag

Vandaag, 13:37

Een vrouw is zondagavond hard ten val gekomen nadat ze van haar balkon op de derde verdieping aan de François Valentijnstraat in Den Haag is gevallen. Ze dacht dat er werd ingebroken en probeerde via het balkon te vluchten.

De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Ondanks de val van drie hoog was de vrouw nog aanspreekbaar. Ze is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, zegt een politiewoordvoerder tegen Hart van Nederland.

De vrouw sloeg alarm omdat ze geluiden hoorde die ze niet vertrouwde. Toch heeft de politie na onderzoek geen enkel spoor van een inbraak gevonden.

Door Redactie Hart van Nederland

