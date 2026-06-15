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Steekpartij na vechtpartij in Rotterdam, een persoon naar het ziekenhuis

Crime

Vandaag, 07:36

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In het centrum van Rotterdam heeft zondagavond aan de Lijnbaan een steekpartij plaatsgevonden. Dat meldt de politie op X. Voorafgaand aan de steekpartij was er een vechtpartij, waarbij meerdere mensen betrokken waren. Een slachtoffer raakte gewond en is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De steekpartij vond rond 22.00 uur plaats. Door de gebeurtenis was het naastgelegen metrostation Beurs korte tijd afgesloten. De politie doet onderzoek en is op zoek naar meerdere verdachten.

De politie vraagt iedereen die meer weet zich te melden.

Door Redactie Hart van Nederland

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