Voetganger naar ziekenhuis na aanrijding op zebrapad Schiedam

Op de Lorentzlaan in Schiedam is zondagmiddag iemand aangereden op of bij een zebrapad. Het slachtoffer moest naar het ziekenhuis en is volgens een correspondent zwaargewond.

Het ongeluk gebeurde rond 17 uur. Volgens een correspondent ter plaatse zou de voetganger die werd aangereden een vrouw zijn. De bestuurder van de auto is volgens de correspondent aangehouden.

De voorruit van de betrokken auto raakte versplinterd door de aanrijding, is te zien op de beelden.