Man ernstig gewond na schietincident in Zuidlaren, vrouw aangehouden

Een 34-jarige man uit Oldambt is zondagochtend ernstig gewond geraakt bij een schietincident aan de Zetstee in Zuidlaren. De politie heeft kort daarna een 27-jarige vrouw uit Zuidlaren aangehouden.

Het incident gebeurde rond 04.30 uur in of rond een woning. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Meerdere ambulances en een traumahelikopter werden ingezet om medische hulp te verlenen.

Slachtoffer naar ziekenhuis

Volgens de politie zijn één of meerdere schoten gelost. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Over zijn toestand heeft de politie geen verdere informatie naar buiten gebracht.

Onderzoek in woning

De aangehouden vrouw zit nog vast en wordt verhoord. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.

Forensische Opsporing heeft sporen veiliggesteld in de woning. Daarnaast spreken agenten met getuigen en doen zij buurtonderzoek. Ook wordt onderzocht of er camerabeelden uit de omgeving beschikbaar zijn.

De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding voor het schietincident was.