Persoon beschoten in Rotterdam-Delfshaven, slachtoffer spoorloos verdwenen

In Rotterdam-Delfshaven is donderdagmiddag vanuit een auto op een persoon geschoten. Vermoedelijk raakte het slachtoffer daarbij gewond. Toen de politie arriveerde, was de persoon echter spoorloos verdwenen.

Rond 16.45 uur werden in de omgeving van de Schiedamseweg meerdere knallen gehoord. Hulpdiensten kwamen snel ter plaatse, maar troffen niemand meer aan. Wel zijn er kogelhulzen op straat gevonden. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.

Eerdere incidenten

De straat staat al langer bekend vanwege eerdere incidenten. Eerder deze week vond op dezelfde plek nog een explosie plaats, waarbij kozijnen en ramen uit een gevel werden geblazen. Na dat incident sloegen twee mensen op de vlucht.