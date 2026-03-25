Ophef om gewelddadige video op gevel huisartsenpraktijk Rotterdam

Crime

Vandaag, 19:23

In Rotterdam is ophef ontstaan over een huisartsenpost waar op een groot scherm een gewelddadige videoclip werd getoond met de tekst "Boom Boom Tel Aviv". Beelden van de videoclip circuleren op dit moment op sociale media. Het is niet de eerste keer dat deze huisartsenpraktijk onder vuur ligt na gewelddadige uitingen.

"Deze praktijk kleurt al jaren buiten de lijnen", zegt raadslid Caroline Aafjes-van Aalst van Leefbaar Rotterdam. Ook omwonenden reageren geschokt en vragen zich af of dit soort uitingen thuishoren bij een plek waar mensen juist zorg en vertrouwen zoeken. Burgemeester Carola Schouten van Rotterdam noemt de uitingen "volkomen onacceptabel".

De gemeente, politie en het Openbaar Ministerie hebben de zaak in onderzoek. De huisartsenpost is telefonisch en via mail benaderd door Hart van Nederland, maar heeft tot nu toe niet gereageerd.

In bovenstaande video reageren buurtbewoners op de actie van de huisartsenpraktijk.

Door Redactie Hart van Nederland

