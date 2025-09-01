Terug

Nog twee minderjarige meisjes melden zich na aanranding in Rotterdam

Crime

Gisteren, 22:12

De politie heeft van nog twee vrouwelijke slachtoffers gehoord dat ze achtervolgd zijn in Rotterdam. Beide minderjarigen zijn half augustus gevolgd door een man op een scooter. Zij meldden zich bij de politie na een getuigenoproep over een poging tot seksueel geweld tegen een 19-jarige vrouw op het Zevenbergsedijkje in het stadsdeel Rotterdam IJsselmonde op 28 augustus.

Op die donderdag werd de jonge vrouw rond 19.00 uur achtervolgd door een man op een scooter. Hij pakte haar vast, duwde haar van haar fiets en probeerde haar broek open te maken. De vrouw ontsnapte en schakelde de politie in. De verdachte vluchtte. Volgens het signalement is het een man met lichtgetinte huid tussen de 20 en 30 jaar met een spleetje tussen de tanden.

Hart van Nederland sprak met het gezin dat de 19-jarige vrouw hielp na het incident:

Rotterdams gezin hielp meisje (19) dat werd aangerand
0:57

Rotterdams gezin hielp meisje (19) dat werd aangerand

De politie had al zes meldingen gekregen van vrouwen van 11 tot 19 jaar die op 7 juli en 2 augustus werden lastiggevallen door een man op een scooter. Die incidenten waren in de buurt van het Zevenbergsedijkje en de Cornelis van Beverenbrug. Drie van hen hebben aangifte van mishandeling gedaan.

ANP

