OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie houdt 51-jarige man aan voor seksueel misbruik Zuiderpark Rotterdam

Politie houdt 51-jarige man aan voor seksueel misbruik Zuiderpark Rotterdam

Crime

Vandaag, 16:54

Link gekopieerd

De politie heeft afgelopen donderdag een 51-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een vrouw. Dat gebeurde op 6 juni in de omgeving van het Zuiderpark in Rotterdam.

De politie toonde afgelopen zomer camerabeelden van de man via sociale media. Dat leverde meerdere tips op die uiteindelijk tot de aanhouding van de 51-jarige verdachte hebben geleid.

Gedwongen mee te lopen

Op 6 juni werd een vrouw seksueel misbruikt in de omgeving van het Zuiderpark in Rotterdam. Zij liep over de Paul Krugerstraat, toen een onbekende man haar aansprak. Het slachtoffer werd gedwongen om mee te lopen. Daar werd zij, buiten het zicht, seksueel misbruikt. De man is inmiddels voorgeleid en door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

In augustus vorig jaar vond er ook al een zedenincident plaats bij het Zuiderpark in Rotterdam. Daarbij werd een 12-jarig meisje misbruikt door een 55-jarige man.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Politie zoekt verdachte van seksueel misbruik bij Zuiderpark in Rotterdam
Crime
Politie zoekt verdachte van seksueel misbruik bij Zuiderpark in Rotterdam
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.