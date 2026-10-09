Politie houdt 51-jarige man aan voor seksueel misbruik Zuiderpark Rotterdam

De politie heeft afgelopen donderdag een 51-jarige man uit Rotterdam aangehouden op verdenking van het seksueel misbruiken van een vrouw. Dat gebeurde op 6 juni in de omgeving van het Zuiderpark in Rotterdam.

De politie toonde afgelopen zomer camerabeelden van de man via sociale media. Dat leverde meerdere tips op die uiteindelijk tot de aanhouding van de 51-jarige verdachte hebben geleid.

Gedwongen mee te lopen

Op 6 juni werd een vrouw seksueel misbruikt in de omgeving van het Zuiderpark in Rotterdam. Zij liep over de Paul Krugerstraat, toen een onbekende man haar aansprak. Het slachtoffer werd gedwongen om mee te lopen. Daar werd zij, buiten het zicht, seksueel misbruikt. De man is inmiddels voorgeleid en door de rechter-commissaris in bewaring gesteld.

In augustus vorig jaar vond er ook al een zedenincident plaats bij het Zuiderpark in Rotterdam. Daarbij werd een 12-jarig meisje misbruikt door een 55-jarige man.